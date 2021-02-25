Танцующий робот и виртуальная лаборатория — День андроида в Ташкенте

В Ташкентском политехническом музее собрались молодые изобретатели. На конкурсе, посвященном инновационным проектам, начинающие и опытные разработчики показали свои концепты.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik, Анна Желиховская. В столице Узбекистана прошел конкурс для изобретателей. Умные гаджеты и смелые инновационные решения могли увидеть все желающие.

Среди конкурсантов были не только представители технических вузов, но и совсем юные изобретатели из детского центра "Баркамол авлод" ("Гармонично развитое поколение").

В конкурсе приняли участие около 50 человек, преимущественно парни, но были и представительницы прекрасного пола.

Так, среди победительниц оказались Чарос Насриддинова, Розия Одилова и Розия Исмоилова.

"В этом году мы решили объединить два праздника: Всемирный день юного изобретателя (отмечается 17 января) и День андроида. Как известно, 24 февраля отмечается день рождения Жака де Вокансона – французского механика-изобретателя, создавшего человекоподобного робота еще в 1737 году. Особенность сегодняшнего мероприятия в том, что в конкурсе принимают участие изобретатели всех возрастов", — рассказала Тамара Якубова, пресс-секретарь Политехнического музея.

Sputnik Юные изобретатели

"На примере нашего андроида мы хотим показать, как развиваются инновационные технологии в Узбекистане. А также привлечь молодых людей в сферу робототехники. Область применения робота зависит от его владельца. Он хорошо подходит для работы в сфере услуг, а также может стать хорошим помощником в быту. Это незаменимый друг и собеседник для одиноких и пожилых людей", — рассказывает изобретатель.

Саидакбархон Пулатов — студент Туринского политехнического университета, он представил интерактивного робота. Андроид двигает руками, танцует (пока лишь андижанскую польку), показывает эмоции и разговаривает. Перемещается только по гладкой поверхности. Управляется с помощью Bluetooth, т. е. подключиться к нему можно при помощи любого гаджета с данной функцией.

По словам разработчика, справится робот и с функцией "умный дом". Для этого нужно лишь задать нужную программу.

Ученица Республиканского художественного колледжа им. Бенькова Ситора Исламова представила проект искусственного интеллекта, работающего на основе нейронных связей.

"Робот считывает жесты. Чем больше картинок внести в его программу, тем больше он сможет считать. Пока он понимает четыре жеста: сжатие и разжатие ладони, запуск системы охлаждения и ее остановка. Каждому действию присвоен жест. Я показываю ему открытую ладонь, и он считывает это движение", — объясняет юная изобретательница.

Кроме этого, Ситора показала танцующего робота, исполняющего танец "Щелкунчик". По ее мнению, искусственный интеллект гораздо удобнее автоматизированных роботов.

Такие устройства очень полезны людям, лишённым возможности разговаривать или по какой-то причине обездвиженным.

К слову, Ситора с 13 лет (сейчас ей 15) выступает в качестве рефери от Узбекистана в жюри Международного корейского конкурса по робототехнике.

Sputnik Проект морской платформы для ликвидации катастроф в океане

Проект морской платформы для ликвидации катастроф в океане представил Амирбек Рузимахаммадов. Оборудование выполняет три задачи.

Первая — извлечение из воды контейнеров с радиоактивными химическими веществами. Это позволит избежать загрязнения воды и угрозы жизни морских обитателей.

Спасение людей при помощи временной подачи кислорода – ее вторая цель.

И третья – предотвращение утечки нефти под водой. В 2020 году проект занял первое место на международных соревнованиях по робототехнике в России.

Sputnik Владимир Будников и его проект протеза руки

Модель протеза руки, разработанная Владимиром Будниковым, вполне может стать для Узбекистана прорывом в протезировании. В основе работы искусственной конечности лежит связь с нейронами головного мозга.

"Над протезом мы работали около года. Много времени ушло на настройку и калибровку руки. Для того чтобы протез руки сжался, нужно мысленно представить, как вы это делаете. А чтобы она разжалась, необходимо пару секунд ни о чем не думать. Многие современные протезы работают от мышечной реакции, а наш – от силы мысли. Если конечность повреждена так, что мышцы полностью атрофированы, то такой протез заменит потерянную руку", — объясняет юный изобретатель.

Sputnik Виртуальная лаборатория

Особое внимание привлек прототип виртуальной лаборатории. Проект имеет, прежде всего, образовательную цель. Представляет собой очки виртуальной реальности и два контроллера движений (для рук).

По мнению ее разработчика Азизбека Хаитова, такая технология будет очень востребована, например, в виде виртуальной химической или физической лаборатории, кабинета анатомии в учебных заведениях.

В этом случае можно проводить различные опыты и эксперименты без ущерба для себя и окружающих. Виртуальный формат позволит отработать самые проблемные этапы без дополнительных материальных затрат.

"Этот проект позволит значительно поднять уровень образования учащихся. Такая лаборатория предназначена для объединения теоретических знаний с практикой, интеграции полученного образования в производство. Технологии обновляются каждый год, традиционные учебники не успевают за этим процессом. Конечно, реальное лабораторное оборудование стоит дорого. Мы предлагаем запрограммировать нужную область изучения и практиковаться в виртуальном режиме", — рассказал начальник подготовительного отделения Ташкентского университета информационных технологий Азизбек Хаитов.

Еще один интересный экспонат smart mirror – умное зеркало. Создатели гаджета Бекзод Абдурахмонов и Комилжон Гуломов - участники Молодежной академии при Министерстве инновационного развития Узбекистана.

"В других странах уже используют такие зеркала, но стоят они там в несколько раз дороже – от 1,5 тысячи долларов. Наши аналоги втрое дешевле. На зеркале отображаются время, дата, календарь, погода, новостная строка. Кроме этого, каждый раз, глядя на свое изображение, вы получаете от зеркала комплимент: например, "Сегодня вы прекрасны!". Для обновления новостей и погоды необходим доступ к Интернету. Также к умному зеркалу можно подключить мессенджеры", — отметил Бекзод Абдурахмонов.

Sputnik Электрокар от студента Туринского политехнического университета

Компактный электрокар для подростков продемонстрировал Саидазизхон Саидалоев, студент Туринского политехнического университета. Авто разгоняется до 35 км/ч и рассчитано на водителя весом до 150 кг.

Корпус сделан из прочного стекломатериала, а зарядки хватает на 7 часов.

Новинка может быть востребована в парках и на курортах.