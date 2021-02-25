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Студенты получили еще одно законное основание для ухода в академ

© AP Photo / DPA / Federico Gambarini
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16076907/Studenty-poluchili-esche-odno-zakonnoe-osnovanie-dlya-ukhoda-v-akadem.html

До сих пор студент мог уйти в академический отпуск, указав только одну из следующих причин: уход в армию, восстановление здоровья, беременность и роды, уход за детьми.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Студенты узбекских вузов получат право на предоставление академического отпуска по уходу за больным членом семьи: отцом, матерью, братом, сестрой или супругом/ой.

Об этом говорится в проекте постановления правительства об утверждении Положения об академическом отпуске для студентов вузов.

Отпуск предоставляется на период не менее 1 семестра, точный срок определяет ректор вуз (директор филиала).

До сегодняшнего дня студенты могли взять академ в следующих случаях:

  • прохождение военной службы;
  • восстановление здоровья;
  • при беременности и родах;
  • уход за детьми.

Ранее сообщалось, что с 2021 года также отменятся количественные ограничения на предоставление академического отпуска и практика переобучения студентов, вернувшихся из академа, по ранее пройденным предметам.

Теги:
заболевания, семья, студенты, студент, Узбекистан, вузы



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