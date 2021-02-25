Студенты получили еще одно законное основание для ухода в академ

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Студенты узбекских вузов получат право на предоставление академического отпуска по уходу за больным членом семьи: отцом, матерью, братом, сестрой или супругом/ой.
Об этом говорится в проекте постановления правительства об утверждении Положения об академическом отпуске для студентов вузов.
Отпуск предоставляется на период не менее 1 семестра, точный срок определяет ректор вуз (директор филиала).
До сегодняшнего дня студенты могли взять академ в следующих случаях:
- прохождение военной службы;
- восстановление здоровья;
- при беременности и родах;
- уход за детьми.
Ранее сообщалось, что с 2021 года также отменятся количественные ограничения на предоставление академического отпуска и практика переобучения студентов, вернувшихся из академа, по ранее пройденным предметам.