Студенты получили еще одно законное основание для ухода в академ

До сих пор студент мог уйти в академический отпуск, указав только одну из следующих причин: уход в армию, восстановление здоровья, беременность и роды, уход за детьми.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Студенты узбекских вузов получат право на предоставление академического отпуска по уходу за больным членом семьи: отцом, матерью, братом, сестрой или супругом/ой.

Об этом говорится в проекте постановления правительства об утверждении Положения об академическом отпуске для студентов вузов.

Отпуск предоставляется на период не менее 1 семестра, точный срок определяет ректор вуз (директор филиала).

До сегодняшнего дня студенты могли взять академ в следующих случаях:

прохождение военной службы;

восстановление здоровья;

при беременности и родах;

уход за детьми.

Ранее сообщалось, что с 2021 года также отменятся количественные ограничения на предоставление академического отпуска и практика переобучения студентов, вернувшихся из академа, по ранее пройденным предметам.