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Учащимся, набравшим высший балл, могут возместить расходы за сдачу экзамена

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16078523/Uchaschimsya-nabravshim-vysshie-bally-vozmestyat-vse-raskhody-za-sdachu-ekzamenov.html

Полная компенсация денежных затрат будет осуществляться лишь в том случае, если молодые люди наберут максимально необходимые баллы по международным экзаменационным системам.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления Кабинета министров "О введении порядка полного возмещения расходов за сдачу экзамена молодым людям, набравшим максимальный балл (уровень) по международным экзаменационным системам". В роли инициатора проекта выступило Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан.

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В документе значится, что в настоящее время в стране осуществляются меры, направленные на стимулирование изучения иностранных языков.

В частности, согласно постановлению Кабмина, гражданам, имеющим определённый уровень знания языка по международным экзаменационным системам, при поступлении на учебу в вузы, будет предоставляться максимальный балл без экзамена по соответствующему предмету.

К тому же, следуя указу президента, учащимся, имеющим национальный или международный сертификат о знании иностранного языка и предметов, при поступлении в академические лицеи, будет предоставлен максимальный балл без экзаменов по соответствующему иностранному языку и учебным дисциплинам, включённым в комплекс предметов тестовых испытаний.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Для повышения интереса молодежи к изучению иностранных языков, проектом постановления также предусмотрено утверждение административного регламента, в соответствии с которым молодым людям будут возмещены расходы за сдачу экзаменов. Однако полная компенсация финансовых затрат произойдет лишь в том случае, если учащиеся наберут максимально необходимые баллы по международным экзаменационным системам.

Обязательство по возмещению расходов возьмет на себя Агентство по делам молодежи. Для этого заявителям нужно будет обратиться в Единый портал интерактивных государственных услуг и Центры госслуг.

Теги:
молодежь, абитуриенты, студенты, Узбекистан, Законопроект, вступительные экзамены, высшее образование, Образование



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