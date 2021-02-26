Новые послабления: в Узбекистане разрешили проводить выставки и ярмарки

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Узбекистане заметно улучшается ситуация с коронавирусом, поэтому спецкомиссией было принято решение разрешить снова проводить международные выставки и ярмарки, сообщают в МИВТ.

"Мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Перед входом должна измеряться температура, посетителям и участникам необходимо носить маски, расстояние между павильонами и стендами не должно быть менее трех метров", - говорится в информации.

Напомним, в Узбекистане с 15 августа 2020 года начали поэтапно ослаблять карантин. В частности, были сняты ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт. Также возобновили работу санатории, пансионаты, гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.

Масштабная выставка узбекских мастеров пройдет в Ташкенте 7 февраля >>

С 5 сентября вновь открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях. С 14 сентября начались занятия в школах в смешанном формате: дистанционно и в традиционной форме.

С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. С 1 декабря возобновили работу компьютерные игровые центры. С 28 января разрешено проводить концертно-зрелищные мероприятия в закрытых залах.