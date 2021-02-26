Минфин Узбекистана намерен сотрудничать со Сбербанком в цифровизации

Прошла встреча, на которой была представлена презентация экосистемы "Сбера", в частности, партнерство в рамках реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана заинтересовано в партнерстве с российским Сбербанком в реализации национальной стратегии цифровизации до 2030 года, сообщает в пресс-служба Минфина республики.

Вчера, 25 февраля, министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов и зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

На встрече была представлена презентация экосистемы "Сбера", в частности, партнерство в рамках реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".

"Представители ПАО "Сбербанк" выразили готовность к расширению сотрудничества с ведомствами Узбекистана, в частности, путем дальнейшего изучения вопросов и сфер, в рамках которых может быть налажено взаимодействие с экосистемными решениями "Сбера", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что власти Узбекистана намерены внедрить системы искусственного интеллекта, разработанные группой компаний "Сбер".

В Узбекистане намерены внедрить системы искусственного интеллекта "Сбера" >>

Шавкат Мирзиёев поручил им совместно со "Сбером" за месяц разработать и утвердить совместную дорожную карту ускоренной и эффективной реализации пилотных проектов, исходя из потребностей отраслей экономики и социальной сферы, а также организовать обучение местных специалистов.