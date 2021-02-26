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Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве

Минфин Узбекистана намерен сотрудничать со Сбербанком в цифровизации

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210226/16079049/Minfin-Uzbekistana-nameren-sotrudnichat-so-Sberbankom-v-tsifrovizatsii.html

Прошла встреча, на которой была представлена презентация экосистемы "Сбера", в частности, партнерство в рамках реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана заинтересовано в партнерстве с российским Сбербанком в реализации национальной стратегии цифровизации до 2030 года, сообщает в пресс-служба Минфина республики.

Вчера, 25 февраля, министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов и зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

На встрече была представлена презентация экосистемы "Сбера", в частности, партнерство в рамках реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".

"Представители ПАО "Сбербанк" выразили готовность к расширению сотрудничества с ведомствами Узбекистана, в частности, путем дальнейшего изучения вопросов и сфер, в рамках которых может быть налажено взаимодействие с экосистемными решениями "Сбера", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что власти Узбекистана намерены внедрить системы искусственного интеллекта, разработанные группой компаний "Сбер". 

В Узбекистане намерены внедрить системы искусственного интеллекта "Сбера" >>

Шавкат Мирзиёев поручил им совместно со "Сбером" за месяц разработать и утвердить совместную дорожную карту ускоренной и эффективной реализации пилотных проектов, исходя из потребностей отраслей экономики и социальной сферы, а также организовать обучение местных специалистов.

Теги:
цифровые технологии, цифровизация, Сбербанк, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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