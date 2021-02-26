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Spotify

В Узбекистане стал доступен Spotify

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210226/16080063/V-Uzbekistane-stal-dostupen-Spotify.html

На iOS и Android стала доступна возможность скачать данное приложение, пройдя регистрацию, указав в качестве страны Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Музыкальный стриминговый сервис Spotify стал доступен в Узбекистане, гласит информация на сайте сервиса,

На iOS и Android стала доступна возможность скачать данное приложение, пройдя регистрацию, указав в качестве страны Узбекистан.

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Купить подписку ($9,99 + tax) можно на сайте компании (нужна международная карта). 

Spotify - стриминговый интернет-сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.

На сервис приходится более 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии. С 15 июля 2020 года сервис официально запущен в России.

Теги:
мобильное приложение, приложение, музыка, Узбекистан, Узбекистан



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