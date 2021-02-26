В Узбекистане стал доступен Spotify

На iOS и Android стала доступна возможность скачать данное приложение, пройдя регистрацию, указав в качестве страны Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Музыкальный стриминговый сервис Spotify стал доступен в Узбекистане, гласит информация на сайте сервиса,

На iOS и Android стала доступна возможность скачать данное приложение, пройдя регистрацию, указав в качестве страны Узбекистан.

Музыкальный сервис Spotify встал на налоговый учет в Узбекистане >>

Купить подписку ($9,99 + tax) можно на сайте компании (нужна международная карта).

Spotify - стриминговый интернет-сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.

На сервис приходится более 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии. С 15 июля 2020 года сервис официально запущен в России.