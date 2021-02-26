Коты из Эрмитажа получили деньги в наследство от богача из Франции

Эрмитажные коты стали уже давней традицией Санкт-Петербурга и своего рода символом города. Все началось со времен императора Петра I.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Меценат из Франции завещал котам из питерского Государственного Эрмитажа около 3 тысяч евро.

Об этом сообщила пресс-секретарь животных Мария Халтунен.

По ее словам, процедура получения наследства потребует времени, но к концу весны средства уже скорее всего будут получены.

Отмечается, что применение деньгам уже нашли: скорее всего они пойдут на ремонт музейных подвалов, где живут коты.

Сейчас в Эрмитаже обитает около 50 пушистых питомцев.

"Мы даже сможем повесить там табличку (с информацией о меценате из Франции. — Sputnik), что необходимо, и это будет очень по-европейски", — добавила Халтунен.

Эрмитажные коты стали уже давней традицией Санкт-Петербурга и своего рода символом города.

Первого любимца привез из Голландии в начале XVIII века еще Петр I. Он поселил животное в Зимнем дворце.

Дочь императора — Елизавета Петровна — продолжила традицию отца и даже дала котам статус. Она подписала "Указ о высылке ко двору котов", сделав их усатыми охранниками картинных галерей.

Далее традиция продолжилась. Она была нарушена лишь раз — во времена Великой Отечественной войны, когда Ленинград был в блокаде.

Тяжелые события того времени сказались на количестве шерстяных любимцев, в связи с чем в музее была организована специальная служба по уходу за теми несколькими десятками котов, которые остались в живых.

Сейчас в Эрмитаже проживает где-то 50-60 усатых мордочек.