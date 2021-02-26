В "Росатоме" рассказали, какие узбекские специалисты нужны госкорпорации

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В АО "Атомстройэкспорт" (входит в Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") прокомментировали Sputnik Узбекистан заявление первого заместителя главы Министерства занятости и трудовых отношений РУз Эркина Мухитдинов о готовности республики создавать центры оценки профессиональной квалификации по стандартам WorldSkills для граждан, которых планируется направлять на работу на объекты "Росатома" в РФ.
По словам Александра Чегодаева, директора по персоналу дочерних строительных организаций "Атомстройэкспорта", на сегодня ни одна из программ, по которым обучали граждан и экспертов Узбекистана в рамках соглашения с WorldSkills Russia, не была согласована с "Росатомом".
"Поэтому нельзя утверждать или опровергнуть, что содержание (данных) программ <...> соответствует требованиям к квалификации специалистов, предъявляемых в "Росатоме", — отметил представитель "Атомстройэкспорта".
При этом он рассказал, что с конца 2020 года Инжиниринговый дивизион "Росатома" и представители РУз прорабатывают возможность привлечения в РФ узбекских рабочих, в том числе с целью трансфера технологий и подходов при строительстве энергоблоков АЭС.
Отбор смогут пройти только те специалисты, которые подтвердят свою квалификацию, отметил собеседник.
"Граждан Узбекистана планируется трудоустраивать для прохождения стажировки по основным общестроительным профессиям, а именно: бетонщик, арматурщик, монтажник железобетонных конструкций, а также сварщик", — рассказал он.
В роли консультантов по разработке методики оценки профессиональных навыков и знаний по общестроительным специальностям выступают работники АНО "Корпоративная Академия Росатома", отметил Александр Чегодаев.
Напомним, правительства России и Узбекистана в сентябре 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Планируется, что первый для страны и всего региона подобный объект будет введен в эксплуатацию в 2028-м.