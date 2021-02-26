В "Росатоме" рассказали, какие узбекские специалисты нужны госкорпорации

Первый замглавы Минзанятости Узбекистана Эркин Мухитдинов ранее заявил, что РУз готова создать центры оценки профессиональной квалификации по стандартам WorldSkills для граждан республики, которых планируется направлять на работу на объекты "Росатома" в РФ.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В АО "Атомстройэкспорт" (входит в Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") прокомментировали Sputnik Узбекистан заявление первого заместителя главы Министерства занятости и трудовых отношений РУз Эркина Мухитдинов о готовности республики создавать центры оценки профессиональной квалификации по стандартам WorldSkills для граждан, которых планируется направлять на работу на объекты "Росатома" в РФ.

По словам Александра Чегодаева, директора по персоналу дочерних строительных организаций "Атомстройэкспорта", на сегодня ни одна из программ, по которым обучали граждан и экспертов Узбекистана в рамках соглашения с WorldSkills Russia, не была согласована с "Росатомом".

"Поэтому нельзя утверждать или опровергнуть, что содержание (данных) программ <...> соответствует требованиям к квалификации специалистов, предъявляемых в "Росатоме", — отметил представитель "Атомстройэкспорта".

При этом он рассказал, что с конца 2020 года Инжиниринговый дивизион "Росатома" и представители РУз прорабатывают возможность привлечения в РФ узбекских рабочих, в том числе с целью трансфера технологий и подходов при строительстве энергоблоков АЭС.

На сегодня, по словам Чегодаева, стороны "перешли к активной фазе переговоров по организации оценки профессиональных навыков потенциальных соискателей".

Отбор смогут пройти только те специалисты, которые подтвердят свою квалификацию, отметил собеседник.

"Граждан Узбекистана планируется трудоустраивать для прохождения стажировки по основным общестроительным профессиям, а именно: бетонщик, арматурщик, монтажник железобетонных конструкций, а также сварщик", — рассказал он.

В роли консультантов по разработке методики оценки профессиональных навыков и знаний по общестроительным специальностям выступают работники АНО "Корпоративная Академия Росатома", отметил Александр Чегодаев.

Напомним, правительства России и Узбекистана в сентябре 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Планируется, что первый для страны и всего региона подобный объект будет введен в эксплуатацию в 2028-м.