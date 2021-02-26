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В Узбекистане выздоровела первая заболевшая "британским" штаммом COVID-19

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210226/16082900/V-Uzbekistane-vyzdorovela-pervaya-zabolevshaya-britanskim-shtammom-COVID-19.html

При повторном исследовании у пациентки не выявили наличие новой коронавирусной инфекции. После получения отрицательного результата ПЦР-теста ее выписали из больницы домой.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистанка, первая заразившаяся в стране "британским" штаммом коронавируса, полностью выздоровела. Об этом стало известно из Telegram-канала Yuksalish LIVE. 

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Известно, что 10-летняя пациентка проходила лечение от COVID-19 в течение 12 дней. Ее выписали из больницы и направили домой 5 февраля.

Болезнь протекала в легкой форме и не оставила осложнений, отмечено в сообщении.

При повторном исследование у нее не выявили наличие коронавирусной инфекции.

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Напомним: девочка вернулась на родину с семьей из ОАЭ 23 января. В аэропорту Ташкента ей сделали ПЦР-тест на COVID-19, в ходе которого была обнаружена мутация, характерная для "британского" штамма.

Теги:
Узбекистан, пандемия, коронавирус



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