От IT к сельскому хозяйству: назначен замминистра Минсельхоза

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Кахрамон Юлдашев теперь будет замещать главу сельскохозяйственного ведомства страны. Соответствующее постановление подписал президент, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
С 2018 года Юлдашев работал заместителем министра IT-ведомства. С июня 2020-го глава государства доверил ему реализацию задач по цифровизации аграрной сферы в этом же министерстве.
На новом месте Кахрамон Юлдашев будет отвечать за вопросы ускоренной цифровизации аграрной сферы, внедрения в сферы сельского хозяйства и продовольственной безопасности современных информационных систем и программных продуктов.