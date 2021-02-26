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Кахрамон Юлдашев назначен на должность заместителя Министра сельского хозяйства

От IT к сельскому хозяйству: назначен замминистра Минсельхоза

Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (417)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210226/16084080/Ot-IT-k-selskomu-khozyaystvu-naznachen-zamministra-Minselkhoza.html

С июня 2020 года глава государства возложил на Кахрамона Юлдашева обязанности по цифровизации аграрной сферы в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Кахрамон Юлдашев теперь будет замещать главу сельскохозяйственного ведомства страны. Соответствующее постановление подписал президент, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

С 2018 года Юлдашев работал заместителем министра IT-ведомства. С июня 2020-го глава государства доверил ему реализацию задач по цифровизации аграрной сферы в этом же министерстве.

На новом месте Кахрамон Юлдашев будет отвечать за вопросы ускоренной цифровизации аграрной сферы, внедрения в сферы сельского хозяйства и продовольственной безопасности современных информационных систем и программных продуктов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (417)
Теги:
Узбекистан, Сельское хозяйство, заместитель министра, назначение



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