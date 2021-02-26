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Стакан с водой

"Узсувтаъминот" хочет использовать российские технологии очистки воды

© CC0 / Unsplash / Jana Sabeth
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210226/16084478/V-Uzbekistane-khotyat-ispolzovat-rossiyskie-tekhnologii-ochistki-vody.html

Председатель правления АО "Узсувтаъминот" Сохиб Саифназаров и представители НПО "ЛИТ" в Ташкенте обсудили возможности двустороннего сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. АО "Узсувтаъминот" планирует использовать технологии российского НПО "ЛИТ" по очистке воды с помощью ультрафиолетового излучения, сообщили в узбекистанской компании.

© Sputnik / Николай Хижняк
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По данным пресс-службы, председатель правления АО "Узсувтаъминот" Сохиб Саифназаров и представители НПО "ЛИТ" в Ташкенте обсудили возможности двустороннего сотрудничества.

"На встрече рассмотрена возможность использования современных технологий в обеззараживании воды от различных вирусов и бактерий в условиях Узбекистана, в частности, при помощи ультрафиолетовых лучей", — говорится в публикации.

В "Узсувтаъминот" считают НПО "ЛИТ" ведущей компанией по производству подобного оборудования не только в России, но и во всем мире.

© Depositphotos / RteeNattapong
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Ультрафиолетовое обеззараживание — физический метод, построенный на воздействии ультрафиолетовых лучей на структуру ДНК и РНК вирусов, бактерий и простейших, добавили в пресс-службе. В Узбекистане данная технология в сфере водоочистки не применяется.

По официальным данным, протяженность сети питьевого водоснабжения в Узбекистане составляет 70,4 тысячи километров, из которых более трети нуждается в капитальном ремонте, качественными услугами питьевого водоснабжения в стране охвачено порядка 70 процентов населения республики (около 24 миллионов человек).

Теги:
вода, Россия, Узбекистан



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