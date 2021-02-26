"Узсувтаъминот" хочет использовать российские технологии очистки воды

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. АО "Узсувтаъминот" планирует использовать технологии российского НПО "ЛИТ" по очистке воды с помощью ультрафиолетового излучения, сообщили в узбекистанской компании.

По данным пресс-службы, председатель правления АО "Узсувтаъминот" Сохиб Саифназаров и представители НПО "ЛИТ" в Ташкенте обсудили возможности двустороннего сотрудничества.

"На встрече рассмотрена возможность использования современных технологий в обеззараживании воды от различных вирусов и бактерий в условиях Узбекистана, в частности, при помощи ультрафиолетовых лучей", — говорится в публикации.

В "Узсувтаъминот" считают НПО "ЛИТ" ведущей компанией по производству подобного оборудования не только в России, но и во всем мире.

Ультрафиолетовое обеззараживание — физический метод, построенный на воздействии ультрафиолетовых лучей на структуру ДНК и РНК вирусов, бактерий и простейших, добавили в пресс-службе. В Узбекистане данная технология в сфере водоочистки не применяется.

По официальным данным, протяженность сети питьевого водоснабжения в Узбекистане составляет 70,4 тысячи километров, из которых более трети нуждается в капитальном ремонте, качественными услугами питьевого водоснабжения в стране охвачено порядка 70 процентов населения республики (около 24 миллионов человек).