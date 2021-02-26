В Узбекистане разработали стратегию для экономии воды в условиях дефицита

В условиях дефицита воды каждый случай затопления посевных площадей при орошении культур и сброса воды в коллекторно-дренажную сеть будет расцениваться в качестве чрезвычайного происшествия.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в Республике Узбекистан на 2021–2023 годы.

Документ предусматривает установление до 1 октября 2021-го нулевой ставки таможенной пошлины при ввозе полимеров этилена и пропилена.

Чтобы увеличить долю полиэтиленовой продукции, производимой в республике и реализуемой на внутреннем рынке посредством биржевых торгов, ее экспорт сократят на 40 тысяч тонн.

К биржевым торгам привлекут и зарубежные компании – производителей полиэтиленовой и полипропиленовой продукции. Они будут освобождены от внесения суммы залога для участия в торгах, а также от комиссионных сборов.

С 2021 года для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель расходы на ремонт и восстановление объектов передаются из республиканского бюджета в местные бюджеты областей.

До 1 июля 2021-го будет поэтапно запущена автоматизированная межведомственная информационная система водных ресурсов.

В условиях дефицита воды каждый случай затопления посевных площадей при орошении культур и сброса воды в коллекторно-дренажную сеть будет расцениваться в качестве чрезвычайного происшествия.

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Стратегия управления водными ресурсами и развития сектора ирригации предполагает увеличение доли каналов с бетонным покрытием с 35% до 38%, повышение коэффициента полезного действия системы ирригации и оросительных сетей с 0,63 до 0,66. Планируется также уменьшить орошаемые площади с низким уровнем водообеспечения с 526 тысяч до 424 тысяч га.

Водосберегающие технологии орошения будут внедрены на площади 1,1 млн га (сейчас на 308 тысяч га). Площади засоленных земель сократятся с 1 926 тысяч до 1 888 тысяч га, в том числе средне- и сильнозасоленных – с 581 тысячи до 532 тысяч га.

Кроме того повторно будут введены в оборот в оборот 232 тысячи га орошаемых земельных площадей, вышедших из сельхозоборота. При этом 60 крупных объектов водного хозяйства переведут на автоматизированное управление на основе цифровых технологий.

Будет введен мониторинг учета потребления электроэнергии и расхода воды 5 231 насосным агрегатом 1 688 насосных станций системы Минводхоза в режиме онлайн.

Стратегия предусматривает реализацию в общей сложности 124 проектов в водном хозяйстве на основе ГЧП, возмещение водопотребителями 9% расходов по доставке воды для орошения.