В Беларуси начали производить вакцину "Спутник V"

Республика готова к запуску самостоятельного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в ближайшие дни.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Старт производства вакцины "Спутник V" запланирован в Беларуси с 1 марта, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

"Сегодня произведена пробная партия российской вакцины, которая выпущена на мощностях "Белмедпрепаратов". Это очередной шаг по локализации препарата в Беларуси", — сказал Пиневич.

Чиновник отметил, что взаимодействие с российскими коллегами носит стратегический характер и напомнил, что Беларусь первой из иностранных государств провела клинические испытания "Спутник V", зарегистрировала ее и начала производить.

Но словам генерального директора предприятия "Белмедпрепараты" Сергея Беляева, на базе отечественных мощностей планируют выпускать по 500 тысяч доз этой вакцины в месяц, однако точные объемы будут зависеть от возможностей и потребностей Минздрава республики.

Напомним, несколько недель назад в Узбекистане прошла сертификацию российская вакцина "Спутник V" для ее массового применения в стране. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что Россия поставит в республику один миллион доз препарата для трудовых мигрантов, также в 2021-м будет подписан контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".