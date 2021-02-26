Стало известно, в каких войсках будут служить призывники Узбекистана

К тому же с 15 марта текущего года в центрах подготовки военно-технических специалистов при управлениях по делам обороны начнется процесс обучения по девяти специальностям.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз прошла пресс-конференция, посвященная вопросам очередного призыва узбекистанцев на срочную военную службу и увольнения в резерв вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В ходе мероприятия стало известно, что в результате внедрения изменений в работу военно-врачебных комиссий, количество призывников, направленных на срочную военную службу в прошлом году и возвращенных из воинских частей по состоянию здоровья, сократилось вдвое (в 2019-ом вернулись 94 человека, а в 2020-ом - 41 юноша).

Отмечено, что отобранные в марте-апреле граждане призывного возраста будут направлены для прохождения срочной военной службы в пограничные войска СГБ, а также войска охраны международных аэропортов МВД, Караульные войска, Национальной гвардии и Министерства обороны.

Кроме того, с 15 марта текущего года в центрах подготовки военно-технических специалистов при управлениях по делам обороны начнется процесс обучения по девяти специальностям. В связи с этим на местах отделами по делам обороны будет проводиться работа по отбору молодых людей, изъявивших желание учиться по соответствующим направлениям.

Напомним: ранее глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы". Согласно документу, в период с марта по апрель на срочную военную службу призываются узбекистанцы соответствующего возраста без права на отсрочку и освобождения от призыва.