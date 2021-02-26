Узбекские вузы обменялись опытом повышения качества преподавания

В образовательном форуме приняли участие около двух сотен гостей, 50 ректоров университетов республики.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте состоялся I Международный образовательный форум, посвященный внедрению зарубежного опыта в образовательный процесс в Узбекистане, рассказали в пресс-службе вуза.

В мероприятии, которое прошло в пятницу, приняли участие около двух сотен гостей, 50 ректоров университетов республики.

Они обсудили вопросы трансформации образовательного процесса, прохождения аккредитации, перехода на кредитно-модульную систему обучения.

"Университеты поделились опытом и проводимыми мерами для модернизации существующих моделей преподавания. В рамках мероприятия были организованы дискуссии и интервью со спикерами форума", — рассказали в пресс-службе.

Университет Инха в Ташкенте открылся в октябре 2014 года. Он работает на основе кредитно-модульной системы южнокорейского Университета Инха, созданного в 1954 году по инициативе первого президента страны Сингмэна Ри.

В Узбекистане на сегодня действуют 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.