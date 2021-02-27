В Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников

Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министр дошкольного образования Агриппина Шин встретилась с главой представительства KOICA в Узбекистане госпожой Пак Сунджин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу МДО.

Говорили о строительстве в 2022 году в Ташкенте Центра переподготовки и обучения кадров, а также создании на его базе государственного ДОО.

Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг.

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Комплексный центр будет работать с педагогами и методистами дошкольных организаций. Корейская программа предусматривает не только занятия с детьми, но и взаимодействие с родителями.

"Мы хотим привлечь больше родителей в дошкольное образование. Во время пандемии, когда дети временно не посещали ДОО, стало ясно и понятно, что родители должны тоже получать навыки обучения и воспитания для дальнейшего развития ребенка. Данный Центр будет инновационно-цифровым кластером и одним из лучших проектов дошкольного образования", - отметила Агриппина Шин.

Помимо этого, в Центре будут разрабатываться инновационные методики обучения, пособия и учебные материалы для ДОО.