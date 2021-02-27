18:07 27 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск

В Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников

Пресс-служба МДО Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
5310
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/1b/16089319.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210227/16089353/V-Tashkente-postroyat-Tsentr-obucheniya-dlya-roditeley-doshkolnikov.html

Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министр дошкольного образования Агриппина Шин встретилась с главой представительства KOICA в Узбекистане госпожой Пак Сунджин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу МДО.

Государственный детский сад №24 Куйичирчикского района
Sputnik
В Узбекистане за детский сад теперь можно платить удаленно

Говорили о строительстве в 2022 году в Ташкенте Центра переподготовки и обучения кадров, а также создании на его базе государственного ДОО.

Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг.

В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада >>

Комплексный центр будет работать с педагогами и методистами дошкольных организаций. Корейская программа предусматривает не только занятия с детьми, но и взаимодействие с родителями.

"Мы хотим привлечь больше родителей в дошкольное образование. Во время пандемии, когда дети временно не посещали ДОО, стало ясно и понятно, что родители должны тоже получать навыки обучения и воспитания для дальнейшего развития ребенка. Данный Центр будет инновационно-цифровым кластером и одним из лучших проектов дошкольного образования", - отметила Агриппина Шин.

Помимо этого, в Центре будут разрабатываться инновационные методики обучения, пособия и учебные материалы для ДОО.

Теги:
Южная Корея, Узбекистан, Строительство, дошкольное образование, Министерство дошкольного образования



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Храм Зевса, Акрополь и Парфенон: афинские древности в снегу - фото
В Латвии украли пушку с памятника советским воинам
В Латвии осквернили еще один памятник советским воинам
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться