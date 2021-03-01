Несколько домов в Ташкенте остались без тепла

Тяжелый грузовик на днях врезался в трубы, ведущие к четырем зданиям на улице Oханграбо, что привело к аварии в системе теплоснабжения.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Несколько домов в Яшнабадском районе Ташкента остались без отопления, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Причиной названо то, что поздним вечером 24 февраля тяжелый грузовик врезался в трубы, ведущие к четырем зданиям на улице Oханграбо, в результате чего в системе теплоснабжения случилась авария.

Специалисты районного подразделения ГУП "Тошиссиккуввати" ликвидируют последствия произошедшего.

"Первого марта с 10.00 до 22.00 в связи с установкой новых тепловых труб на улицах Уйсозлар и Оханграбо по некоторым адресам будет отключена подача теплоснабжения", — говорится в публикации.

Жителям района принесли извинения за доставленные неудобства.