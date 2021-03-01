ЦБ выпустит монеты в честь 30-летия Независимости и Дня дружбы народов

Финансовый регулятор объявил о старте конкурса на разработку их дизайна. Он продлится до 1 апреля.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выпустит памятные монеты и сувенирные коллекции, посвященные 30-летию Независимости и Дню дружбы народов.

Финансовый регулятор объявил о старте конкурса на разработку их дизайна. Он продлится до 1 апреля.

В числе требований — необходимо предложить вид как аверса (лицевой стороны), так и реверса (обратной), дизайн должен быть выполнен самим автором и не повторять работы других художников.

Победителей объявят 15 апреля. Для них подготовлены ценные призы: Apple Macbook Pro, Apple iPad Pro, Apple iPhone 12 Pro и другие. Подарки будут вручены каждому индивидуально.