ЦБ выпустит монеты в честь 30-летия Независимости и Дня дружбы народов

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Финансовый регулятор объявил о старте конкурса на разработку их дизайна. Он продлится до 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выпустит памятные монеты и сувенирные коллекции, посвященные 30-летию Независимости и Дню дружбы народов.
Финансовый регулятор объявил о старте конкурса на разработку их дизайна. Он продлится до 1 апреля.
В числе требований — необходимо предложить вид как аверса (лицевой стороны), так и реверса (обратной), дизайн должен быть выполнен самим автором и не повторять работы других художников.
Победителей объявят 15 апреля. Для них подготовлены ценные призы: Apple Macbook Pro, Apple iPad Pro, Apple iPhone 12 Pro и другие. Подарки будут вручены каждому индивидуально.