Uzbekistan Airways запустит прямые рейсы в Стамбул из двух городов

Национальная авиакомпания РУз начнет выполнять регулярные рейсы в популярный турецкий город из Ургенча и Ферганы.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Uzbekistan Airways собирается запустить регулярные рейсы в Стамбул из двух городов — Ургенча и Ферганы. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолет из Ургенча в турецкий город начнет летать с 28 марта (по воскресеньям), из Ферганы — с 3 апреля (по средам и субботам).

Вылет из Ургенча намечен на 9.30, прибытие в Стамбул — в 11.50. Обратный рейс: вылет — в 13.20, прибытие — в 19.05.

Вылет из Ферганы запланирован на 8.50, прибытие в турецкий город — в 12.30. Обратный рейс: вылет — в 14.00, прибытие — в 20.50.

Напомним, UzAirways с 1 марта запустила сервис онлайн-регистрации на свои рейсы.