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Улицы Стамбула

Uzbekistan Airways запустит прямые рейсы в Стамбул из двух городов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210301/16099996/Uzbekistan-Airways-zapustit-pryamye-reysy-v-Stambul-iz-dvukh-gorodov.html

Национальная авиакомпания РУз начнет выполнять регулярные рейсы в популярный турецкий город из Ургенча и Ферганы.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Uzbekistan Airways собирается запустить регулярные рейсы в Стамбул из двух городов — Ургенча и Ферганы. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолет из Ургенча в турецкий город начнет летать с 28 марта (по воскресеньям), из Ферганы — с 3 апреля (по средам и субботам). 

Вылет из Ургенча намечен на 9.30, прибытие в Стамбул — в 11.50. Обратный рейс: вылет — в 13.20, прибытие — в 19.05.

Вылет из Ферганы запланирован на 8.50, прибытие в турецкий город — в 12.30. Обратный рейс: вылет — в 14.00, прибытие — в 20.50.

Напомним, UzAirways с 1 марта запустила сервис онлайн-регистрации на свои рейсы

Теги:
Авиасообщение, Фергана, Ургенч, Стамбул, Турция, Узбекистан



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