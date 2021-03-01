Самарканд открывает туристический сезон — официальная дата

Вход на объекты культурного наследия, музеи области в день открытия турсезона будет бесплатным. Готовится экспозиция ремесленников.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области объявила о переносе официального старта туристического сезона в Самарканде.

"В связи с ухудшением погодных условий мероприятие в честь открытия туристического сезона переносится с 3 марта на 2 марта", — говорится на официальной странице ведомства в социальной сети.

Вход на объекты культурного наследия, музеи области в день открытия турсезона будет бесплатным. Готовится экспозиция ремесленников.

На мероприятиях будут организованы викторины и конкурсы, организованные в сотрудничестве с туркомпаниями. Победители получат памятные призы, где главный — путевка по Узбекистану на двоих.

Ранее сообщалось, что институт развития туризма при Государственном комитете РУз совместно с Университетом Панчасила (Индонезия) при поддержке посольства Узбекистана в Индонезии прорабатывают вопрос создания курсов в сфере туризма. Решение было принято в ходе встречи, в рамках которой стороны обсудили перспективные модели сотрудничества.