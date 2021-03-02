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Операция

Хирурги из Узбекистана провели уникальную операцию и сохранили ногу пациентке

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210302/16102215/Khirurgi-iz-Uzbekistana-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-i-sokhranili-nogu-patsientke.html

В течение 14 месяцев лечение не приносило результатов, а в голове звучал страшный приговор: ампутация ноги.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Уникальный случай в медицинской практике Узбекистана: отечественные врачи провели сложнейшую операцию, позволившую сохранить ногу 15-летней девочке. Ранее подобные операции проводились только на взрослых, о подробностях рассказали в пресс-службе Ассоциации онкологов Узбекистана.

Больше года назад Сабрина сломала правую бедренную кость, врачи наложили гипс, однако при тщательном обследовании оказалось, что перелом был спровоцирован образовавшейся на кости злокачественной опухолью. Девочка оказалась прикованной к постели.

Лечение не приносило результатов, а в голове звучал страшный приговор: ампутация ноги.

Плановая внутривенная инъекция, архивное фото
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Родители девочки обратились в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии.

Хирурги пошли на риск: под руководством научного руководителя отделения опухолей опорно-двигательной систем, д. м. н. старшего научного сотрудника РСНПМЦОиР, заведующей кафедрой онкологии и медицинской радиологии Ташкентского государственного стоматологического института, Генерального секретаря Ассоциации онкологов Узбекистана Джамили Полатовой была проведена операция.

В течение 3,5 часа врачи боролись за здоровье девочки. Операция прошла успешно: пациентке удалили опухоль, бедренная кость была деформирована — ее заменили тазобедренным протезом на ревизионной ножке.

Сейчас Сабрина учится ходить заново. Начался процесс реабилитации, врачи настроены оптимистично. 

Теги:
операция, Республиканский онкологический центр, онкология, Хирургия



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