Американцы присвоили борщу "бронзу" в топ-20 лучших супов мира

Сегодня ведется много споров вокруг того, какой же народ придумал борщ. Однако историки отмечают: до конца XIX века никто даже не задумывался отделять борщ по национальному признаку.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Телеканал CNN Travel решил провести исследование и выделить лучшие двадцать супов, которые можно попробовать в кухнях разных народов.

В рейтинг лучших попал и борщ, который считается традиционным вторым блюдом в славянской культуре.

Многие кулинарные критики отмечают, что на Западе не всегда понимают, что такое борщ. Для многих американцев и европейцев это до сих пор нечто необычное и экзотическое.

А иногда, наоборот, непонятное и беспорядочное. Так думать в корне не верно, убеждены журналисты CNN.

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который так любят на Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это что угодно, но не простой свекольный суп", — говорится в материале.

Такой яркий вкус блюдо приобретает благодаря ферментированному свекольному соку.

Вокруг борща уже давно ведутся ожесточенные споры: украинцы настаивают на том, что это — их "кулинарная заслуга" и даже хотят внести блюдо в список наследия ЮНЕСКО.

Однако эксперты указывают на то, что в этом вопросе сложно "найти концы", потому что раньше народы были близки и не было четкого культурного разделения.

Впрочем, есть некоторые исторические свидетельства, которые указывают, что разница между украинским и российским борщом все же была, и она заключалась в добавлении секретного ингредиента — сала.

В рейтинге CNN также оказались японский рамен, грузинский харчо, французский буйабес, арахисовый суп из Западной Африки и испанский гаспачо.