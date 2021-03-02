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Британцы откопали на Багамах загадочный шар с русскими надписями — фото

© Fotolia / Mike Liu
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210302/16109725/Britantsy-otkopali-na-Bagamakh-zagadochnyy-shar-s-russkimi-nadpisyami--foto.html

Большой и тяжелый металлический объект не смогли извлечь с первого раза.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. На пляже Багамских островов нашли очень необычную вещь: металлический шар со странными надписями.

На находку наткнулась британка Мэнон Клэрк вместе со своей семьей. Шар попытались выкопать, однако ничего не вышло: уж слишком тяжелым он был.

На следующий день Клэрк вернулась с группой помощников.

Оказалось, что надписи на шаре были на русском языке, а сам он сделан из высокопрочного титана. 

© Sputnik / Anton Denisov
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На нем также была изображена инструкция, согласно которой баллон следовало использовать при температурах от -170°C до -196°C.

Примечательно, что нечто похожее по свойствам и характеристикам производится на Украине. Там расположено предприятие "Южмаш", которое изготавливает "ёмкости сферической формы, обеспечивающие надежное хранение газов... при криогенных температурах до минус 196 градусов Цельсия".

Они предназначены для американских ракет Antares.

Как этот объект оказался в песке на Багамах — не ясно, но есть теория: скорее всего, шар отошел от ракеты, запуск которой проводился с космодрома на острове Уоллопс.

Примечательно, что траектория полета проходит немного севернее Багамских островов.

Теги:
надпись, русский язык, Находка



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