В Узбекистане планируют создать департаменты архитектуры и градостроительства

Штатные единицы новых госучреждений будут сформированы в рамках ограниченного количества сотрудников управления и производства территориальных подразделений по строительству.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления президента "О мерах по повышению ответственности органов государственной власти и совершенствованию системы государственного управления в сфере градостроительной деятельности".

В соответствии с документом, предлагается создать в республике департаменты архитектуры и градостроительства. В их состав включат специальный наблюдательный отдел строительства индивидуального жилья и объектов малого объема.

Штатные единицы департаментов будут сформированы в рамках ограниченного количества сотрудников управления и производства территориальных подразделений по строительству.

К тому же рекомендовано внедрить должность главного архитектора города (района). Его обяжут мониторить градостроительные документы по планированию развития регионов и строительству с последующей отправкой результатов хокимам районов (городов) и в департамент архитектуры и строительства. Также он будет заниматься разработкой предложений по улучшению архитектурного облика населенных пунктов. Кроме того, на него возложат обязанности по поддержке обратной связи с населением и представителями СМИ.

Также намечено открытие центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников в сфере архитектуры и строительства.

Кроме того, территориальным филиалам ГУП "Экспертиза градостроительных документов" при Министерстве строительства планируется придать юридический статус.

В проекте постановления отмечается, что районные (городские) отделы строительства Республики Каракалпакстан и областей будут ликвидированы. Их полномочия по выдаче разрешений и заключений передадут в департаменты архитектуры и градостроительства, а функции в сфере строительства – Министерству строительства Республики Каракалпакстан и главным управлениям строительства областей.