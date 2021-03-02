В столице построят масштабный фармкластер Tashkent Pharma Park

На территории кластера возведут фармацевтический технический университет, а также разместят промышленную зону для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В соответствии с постановлением президента в столице будет создан научно-производственный фармкластер Tashkent Pharma Park, на территории которого построят фармацевтический технический университет, а также разместят промышленную зону для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники.

Отмечается, что кластер поспособствует усовершенствованию отрасли фармацевтики посредством внедрения инновационных решений. Также он поможет развитию и установлению связей с ведущими образовательными учреждениями, научно-исследовательскими центрами иностранных государств.

Согласно документу, дирекция кластера будет создана в Кибрайском районе Ташкентской области. Она станет исполнительным органом проекта и будет нести ответственность за приемку оборудования, товары, работы и услуги по строящимся объектам. Постановлением утверждена структура данного госучреждения, а также количество его сотрудников.

Известно, что Фонд реконструкции и развития профинансирует проект в размере до $50 млн.