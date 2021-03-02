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В Ферганской области назначен новый прокурор

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210302/16111620/V-Ferganskoy-oblasti-naznachen-novyy-prokuror.html

Пост занял старший советник юстиции Бахтиер Исмоилов. Ранее он был первым зампрокурора Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Генпрокурор Узбекистана подписал приказ, в соответствии с которым старший советник юстиции Бахтиер Исмоилов назначен прокурором Ферганской области. Об этом сообщила пресс-службе надзорного ведомства.

Прежде он занимал должность первого зампрокурора Наманганской области.

Бахтиёр Исмаилов назначен прокурором Ферганской области
Пресс-служба хокимията Ферганской области
Бахтиёр Исмаилов назначен прокурором Ферганской области

В 2003-2015 года Исмоилов осуществлял трудовую деятельность в прокуратуре Андижанской области. Затем в период с 2015 по 2016 годы работал в Генеральной прокуратуре республики.

В 2017-2021 годах он также был зампрокурора Ферганской области.

Бывший прокурор Ферганской области Улугбек Косимов в феврале этого года был назначен прокурором Ташкента.

Теги:
Ферганская область, прокурор, Генпрокуратура Узбекистана, назначение



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