Как "спасти" организм от инсульта — 5 правил от американских врачей

Также напоминаем основные симптомы инсульта: невозможность улыбнуться и поднять одновременно обе руки, неспособность выговорить разборчиво имя, резкая боль в голове, дезориентация.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Специалисты Гарвардской медицинской школы перечислили пять универсальных правил, которые помогут снизить вероятность возникновения инсульта.

В первую очередь, стоит уменьшить до минимума употребление соли. То же следует сделать с чипсами, колбасами и копчеными изделиями из мяса и рыбы.

Между тем есть категория продуктов, которые, наоборот, необходимо добавить в свой рацион: это рапсовое, кукурузное, подсолнечное масло, авокадо, миндаль, много овощей и фруктов.

Врачи также советуют употреблять жирную рыбу.

Однако сбалансированная диета будет мало эффективна, если не подкреплять ее хотя бы базовыми физическими нагрузками.

Специалисты рекомендуют подружиться со спортом, чтобы не допустить ожирения, которое, в свою очередь, напрямую связано с высоким давлением.

Есть и третье "звено", которое формирует здоровое тело, — это отсутствие вредных привычек вроде курения.

Ученые напомнили, что оно может повышать артериальное давление, что увеличивает риск инсульта.

Что такое инсульт?

Это внезапное нарушение кровоснабжения мозга, которое требует скорой медицинской помощи.

5 способов быстро диагностировать инсульт у человека:

он не может нормально улыбнуться, уголок рта опущен, наблюдается асимметрия лица;

не может разборчиво произнести свое имя, ответить на простой вопрос, его речь невнятная, он не понимает, что от него хотят;

не может поднять обе руки, одна ослабла;

сильная головная боль при отсутствии видимых на то причин, потеря равновесия, головокружение;

частичная или полная потеря зрения.

У врачей есть всего 3-6 часов (от начала инсульта), чтобы спасти человека в таком состоянии.