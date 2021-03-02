Раскрыта новая версия гибели группы Дятлова — в этом могут быть замешаны США

Советские туристы погибли в 1959-м в горах Урала при загадочных обстоятельствах. Эта история обросла многочисленными мифами, легендами и теориями. И вот появилась новое предположение, что же тогда произошло.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Туристов-лыжников на перевале Дятлова, погибших зимой 1959 года при таинственных обстоятельствах, могли погубить американцы.

Такую гипотезу высказал российский исследователь Андрей Шепелев. По его мнению, все дело в самолетах-разведчиках типа RB-47, которые летали над Северным Уралом в первой половине 1959-го.

Напомним, трагедия произошла в феврале того же года на горе Холатчахль.

Шепелев считает, что американцы могли скинуть на территорию, где были "дятловцы", фотобомбу.

Такие боеприпасы активно использовались Германией во время Второй мировой войны и США во время Корейской войны.

Какой же у американцев мог быть мотив, зачем им было сбрасывать фотобомбы на советских туристов?

Шепелев считает, что таким образом Вашингтон хотел выведать, где располагаются советские межконтинентальные баллистические ракеты.

При этом специалист нашел подтверждение, что фотобомбы в 1950-х были обычной практикой.

Изучив зарубежные архивные материалы, Шепелев обнаружил доказательства того, что подобные боеприпасы сбрасывались на территории российского Владивостока в 1951 и 1953 годах.

Стоит отметить, что до конца никто не знает, что же тогда произошло. Существует больше ста разных версий, начиная от погодных условий, заканчивая нападением инопланетян.

Летом 2020 года Генпрокуратура провела проверку и назвала основной причиной трагедии сход лавины.

Утверждалось, что после происшествия туристы разрезали палатку и отошли к каменной гряде, которая была естественным ограничителем.

Однако видимость была очень плохая, и вернуться к палатке группе так и не удалось. Согласно версии Генпрокураты, после этого "дятловцы" спустились ниже и развели огонь.

© Foto : Public domain / Soviet investigators Вид на найденную палатку группы Дятлова, погибшей в горах Урала в 1959 году

Они предприняли попытку вернуться, но не смогли из-за мороза. Температура опустилась ниже 40 градусов, люди попросту замерзли.

Считается, что шансов спастись у них не было.