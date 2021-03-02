На предприятиях Узтектильпрома внедрили новые международные стандарты ISO

Более чем 1300 предприятий текстильной промышленности работают по международным стандартам качества. Ожидается, что в 2022 году этот показатель достигнет 1650.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Представители Швейцарской сертификационной компании SGS вручили руководству Ассоциации "Узтекстильпром" международный сертификат ISO 9001:2015, сообщает пресс-служба структуры.

Церемония состоялась с участием председателя агентства "Узстандарт", специалистов Министерства экономического развития и сокращения бедности, Германского общества международного сотрудничества GIZ, представителей международных сертификационных компаний SGS и Hohenstein и текстильных компаний.

На встрече рассказали о создании при Ассоциации "Узтекстильпром" специальной организации "Textile Standart Service", которая будет содействовать предприятиям сферы в вопросах внедрения международных стандартов и сертификации продукции, получении субсидий для внедрения стандартов качества на производстве.

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По словам председателя ассоциации Илхома Хайдарова, более чем 1300 предприятий текстильной промышленности работают по международным стандартам качества. Ожидается, что в 2022 году этот показатель достигнет 1650 объектов.

В настоящее время международные стандарты и сертификаты такие как ISO 9001:2015 внедрены в 1100 предприятиях, 45 - OEKOTEX, 12 - BSCI, 6 - GOTS, 7 – SEDEX.

В рамках встречи представители немецкой компании Hohenstein в Узбекистане организовали для представителей компании семинар по внедрению международного стандарта OEKOTEX.

"Международный сертификат Oekotex признан в США и в Китае, за прошедший период субсидии, предоставленные правительством Узбекистана на внедрение международных стандартов, стимулировали дальнейшее развитие текстильных предприятий. Сегодня эти стандарты внедрили более 45 крупных предприятий - существенный шаг в наращивании экспорта текстильных изделий на европейский рынок" — отметила представитель компании Hohenstein в Узбекистане Анна Тен.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что крупные европейские ритейлеры и бренды планируют наладить сотрудничество с текстильными компаниями Узбекистана.

Глава международной компании Мангольд Консалтинг доктор Клаус Мангольд во время встречи с председателем текстильной ассоциации Илхомом Хайдаровым рассказал о заинтересованности немецких брендов одежды в сотрудничестве с узбекскими производителями одежды. Во второй половине 2021-го намечается визит большой делегации из Германии, в состав которой войдут представители именитых брендов одежды.