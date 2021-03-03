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Ученые предупредили о надвигающейся катастрофе земной атмосферы

© Depositphotos / Rottenman
Общество
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Всему виной станет возросшая активность Солнца. Из-за этого в атмосфере нашей планеты снизится содержание углекислого газа.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. На Землю надвигается катастрофа — в будущем наша планета потеряет весь свободный кислород.

© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Такой прогноз сделали японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии.

Специалисты составили модель развития Земли с учетом нынешних климатических и геологических тенденций. Также были учтены биологические факторы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Основной вывод такой: Земля, какой мы ее знаем, просуществует еще около миллиарда лет.

Далее на ней за несколько тысяч лет полностью пропадет кислород. Всему виной станет возрастающая активность Солнца.

Из-за этого в атмосфере планеты значительно упадет уровень углекислого газа, который очень важен для фотосинтеза.

А что такое фотосинтез? Это процесс поглощения растениями углекислого газа и воды с последующим выделением кислорода.

Если фотосинтез будет нарушен, то прекратится насыщение атмосферы кислородом. Это тут же отразится на всем живом, что есть на Земле. Особенно на крупных организмах.

И тогда царствовать на нашей планете будут вновь примитивные анаэробные микробы, которые сегодня скрываются в тени.

Теги:
Наука, Ученые, Земля, планета



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