НТРК выходит на телевизионные платформы России

Контент на узбекском языке впервые станет официально размещаться на ТВ-платформах России и стран СНГ. Предполагается, что совокупная аудитория во всех зонах распространения составит не менее 2,5 млн зрителей.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Двенадцать телевизионных каналов Национальной телерадиокомпании Узбекистана станут доступны для просмотра на территории России. Соглашение об этом заключено с российским провайдером SPB TV.

Договор подразумевает дистрибуцию контента на узбекском языке на территории России и СНГ, благодаря чему он станет официально размещаться на ТВ-платформах этих стран.

"Контент в HD-качестве будет доступен на любых устройствах, включая все типы мобильных экранов, планшеты, ПК и Smart TV с поддержкой новейших технологий DRM. Совокупная аудитория во всех зонах распространения составит предположительно не менее 2,5 млн зрителей", - говорится в пресс-релизе российского партнера.

Потребителю будут доступны новостные, спортивные и развлекательные каналы национальной телерадиокомпании. Они смогут пользоваться электронной программой передач (EPG), функциями catch-up ("видеоархив"), timeshift ("отложенный просмотр") и другими возможностями онлайн-медиа.

"Наше соглашение с компанией SPB TV открывает новые возможности для контента на узбекском языке: теперь мы можем делиться своими проектами, учиться и общаться с единомышленниками", - прокомментировал событие председатель НТРК Алишер Хаджаев.

Согласно официальной статистке, в России находятся на постоянной основе более двух миллионов граждан Узбекистана, которые не имеют возможности смотреть контент на родном языке. По мнению гендиректора компании SPB TV Кирилла Филиппова, соглашение с НТРК решает эту проблему.

SPB TV - разработчик технологических решений для OTT, IP и мобильного телевидения. Компания основана в 2007 году. Центр исследований и разработок расположен в Санкт-Петербурге и является резидентом Сколково.