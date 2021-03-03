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Полетать вокруг Луны за "бесплатно" — в Японии стартовал необычный конкурс

© AP Photo / Charlie Riedel
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16117945/Milliarder-iz-Yaponii-ischet-zhelayuschikh-besplatno-sletat-k-Lune--usloviya-konkursa.html

Маэдзава — первый пассажир, который оплачивает туристическую поездку к Луне компании SpaceX Илона Маска. "Путешествие" запланировано на 2023 год и должно продлиться неделю. Высаживаться на поверхность Луны не планируется.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Японии ищут добровольцев, желающих отправиться в путешествие вокруг Луны.

Необычный конкурс запустил местный миллиардер, основатель компании ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава.

Он ищет восемь человек, которые составят ему компанию в "космическом турне". К слову, слетать к Луне он намерен в 2023 году на корабле Starship SpaceX Илона Маска.

Это предложение тут же заинтересовало многих, и это не удивительно, ведь все расходы миллиардер берет на себя.

"До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно — еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!" — пояснил он.

Итак, подать заявку можно до 14 марта 23.59 по местному времени.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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Участники конкурса должны будут рассказать, зачем им нужен этот полет, какое значение это путешествие будет иметь для человечества и всего мира, а также самое главное — в чем будет польза от каждого из претендентов для других членов экипажа.

Напомним, что Маэдзава участвует в проекте SpaceX не только физически, но и финансово: по предварительным оценкам, полет вокруг Луны обойдется компании Маска в сумму более 5 миллиардов долларов.

Японский миллиардер внес свою долю. Правда, не сообщается, сколько же составил депозит.

Однако, как ранее отмечал Маск, эти средства можно направить на разработку транспортной системы.

Теги:
Конкурс, Космос, Луна, Миллиардер, Япония



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