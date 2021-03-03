Полетать вокруг Луны за "бесплатно" — в Японии стартовал необычный конкурс

Маэдзава — первый пассажир, который оплачивает туристическую поездку к Луне компании SpaceX Илона Маска. "Путешествие" запланировано на 2023 год и должно продлиться неделю. Высаживаться на поверхность Луны не планируется.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Японии ищут добровольцев, желающих отправиться в путешествие вокруг Луны.

Необычный конкурс запустил местный миллиардер, основатель компании ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава.

Japanese billionaire Yusaku Maezawa has kicked off a global contest to select eight crew members to join him on a private SpaceX flight around the moon https://t.co/1WdPJ46Pyj via @josyanajoshua pic.twitter.com/plKLq5KLYl — Stuart Wallace (@StuartLWallace) March 3, 2021

Он ищет восемь человек, которые составят ему компанию в "космическом турне". К слову, слетать к Луне он намерен в 2023 году на корабле Starship SpaceX Илона Маска.

Это предложение тут же заинтересовало многих, и это не удивительно, ведь все расходы миллиардер берет на себя.

"До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно — еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!" — пояснил он.

Итак, подать заявку можно до 14 марта 23.59 по местному времени.

Участники конкурса должны будут рассказать, зачем им нужен этот полет, какое значение это путешествие будет иметь для человечества и всего мира, а также самое главное — в чем будет польза от каждого из претендентов для других членов экипажа.

Напомним, что Маэдзава участвует в проекте SpaceX не только физически, но и финансово: по предварительным оценкам, полет вокруг Луны обойдется компании Маска в сумму более 5 миллиардов долларов.

Японский миллиардер внес свою долю. Правда, не сообщается, сколько же составил депозит.

Однако, как ранее отмечал Маск, эти средства можно направить на разработку транспортной системы.