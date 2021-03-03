Генконсул Ниязходжаев проверил, как живут узбекистанцы в подольском ЦВСИГ

Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) — это место, куда попадают иностранцы, подлежащие административному выдворению за пределы страны, депортации или реадмиссии за нарушение законодательства.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в столице РФ Валижон Ниязходжаев посетил расположенный в Подольске Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Главного управления МВД по Москве. Об этом сообщает ИА "Дунё".

Ниязходжаев встретился с 18 соотечественниками, находящимися в этом учреждении, и ознакомился с условиями их пребывания там. Отмечается, что в ЦВСИГ есть спортзал, футбольное поле и библиотека.

Кроме того, генконсул поинтересовался, все ли в учреждении в порядке с питанием и медобслуживанием. Также он заверил сограждан, что сотрудники посольства примут все необходимые меры, чтобы оформить для них документы, необходимые для возвращения на родину.

Начальник ЦВСИГ Алексей Лагода, в свою очередь, выразил готовность своевременно предоставлять диппредставительству РУз информацию о пребывающих в учреждении узбекистанцах.

Напомним, в центры временного содержания попадают иностранцы, подлежащие административному выдворению за пределы страны, депортации или реадмиссии за нарушение законодательства.