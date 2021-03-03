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Хоким Ташкента встретился с представителем французской компании Veolia Маликой Гендури

Французская компания модернизирует централизованную теплосеть Ташкента

Хокимият г. Ташкента
Общество
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Совместный узбекистано-французский проект рассчитан на 30 лет и предусматривает эксплуатацию, обслуживание и модернизацию централизованной тепловой сети Ташкента.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Хоким Ташкента встретился с представителем французской компании Veolia Маликой Гендури, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Говорили об этапах совместной реализации проекта, рассчитанного на 30 лет и предусматривающего эксплуатацию, обслуживание и модернизацию централизованной тепловой сети Ташкента.

С сентября этого года в системе теплоснабжения столицы запланирован ряд изменений и обновлений. В частности, проект изменит управление работой в системе, вместе с тем он предусматривает выход на новый этап технического, технологического обновления и методов работы.

Хоким Ташкента встретился с представителем французской компании Veolia Маликой Гендури
Хокимият г. Ташкента
Хоким Ташкента встретился с представителем французской компании Veolia Маликой Гендури

Если процесс изучения документов, получения соответствующих заключений и достижения договоренностей с компетентными организациями будет завершен в течение марта-апреля, то соответствующее соглашение подпишут в мае, а практическая реализация стартует в сентябре.

Теги:
сотрудничество, Хокимият Ташкента, Ташкент, Франция



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