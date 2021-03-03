Плановый блэкаут: некоторые районы Намангана временно останутся без света

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В четверг, 4 марта, в некоторых районах Намангана временно отключат электричество, сообщают в городском хокимияте.
"На Самаркандском филиале ПС 110/10 кВ "Оромгох" в Намангане проводится плановый капитальный ремонт. В результате с 08.00 до 17.00 того будут временные перебои в подаче электроэнергии потребителям в махаллях "Ёшлик" и "Мустакиллик беш йиллиги".
Отмечается, что данная мера предусмотрена в связи с проведением плановых ремонтных работ для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям в осенне-зимний период и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.