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Лампочка, архивное фото

Плановый блэкаут: некоторые районы Намангана временно останутся без света

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16121264/Planovyy-blekaut-nekotorye-rayony-Namangana-vremenno-ostanutsya-bez-sveta.html

Отмечается, что данная мера предусмотрена в связи с проведением запланированных ремонтных работ для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям в осенне-зимний период.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В четверг, 4 марта, в некоторых районах Намангана временно отключат электричество, сообщают в городском хокимияте. 

"На Самаркандском филиале ПС 110/10 кВ "Оромгох" в Намангане проводится плановый капитальный ремонт. В результате с 08.00 до 17.00 того будут временные перебои в подаче электроэнергии потребителям в махаллях "Ёшлик" и "Мустакиллик беш йиллиги".

Отмечается, что данная мера предусмотрена в связи с проведением плановых ремонтных работ для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям в осенне-зимний период и предотвращения аварийных ситуаций в будущем. 

Теги:
электроэнергия, свет, Наманган



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