Плановый блэкаут: некоторые районы Намангана временно останутся без света

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Креативное образование: в Ташкенте откроется международная IT-школа В Ташкенте будет открыт Центр креативных технологий "TUMO", соответствующий меморандум с этой организацией подписало Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана. Главная задача проекта —подготовка молодежи для работы в IT-сфере. 39