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Миграционный центр РФ в Ташкенте может открыться уже в марте — Минзанятости

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16121871/Migratsionnyy-tsentr-RF-v-Tashkente-mozhet-otkrytsya-uzhe-v-marte--Minzanyatosti.html

Отмечается, что по сути паспортно-визовый сервис МВД РФ уже де-факто функционирует, работники ПВС готовы приступить к обязанностям.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на то, что представительство паспортно-визового сервиса (ПВС) при МВД РФ откроется в Ташкенте уже в этом месяце.

Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы Минзанятости республики Эркин Мухитдинов.

"Паспортно-визовый сервис МВД России уже де-факто функционирует, работники ПВС уже находятся здесь. Сейчас ведется работа по открытию представительства де-юре. Мы планируем, что в этом месяце эта работа будет уже закончена", — отметил Мухитдинов.

Он добавил, что для этого российская сторона должны внести ряд изменений в нормативные документы ПВС.

Очередная группа трудовых мигрантов из Узбекистана отправилась на работу в РФ
Пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции
Очередная группа трудовых мигрантов из Узбекистана отправилась на работу в РФ

Напомним, что в декабре 2020-го Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана подписало соглашения с ФГУП "Паспортно-визовый сервис" при МВД РФ и ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Москвы.

Документы, в частности, предусматривают открытие фронт-офисов миграционных центров в Узбекистане.

Мухитдинов также рассказал о некоторых других результатах работы над упрощением оформления документов для соотечественников, желающих отправиться на работу в РФ.

В частности, в Узбекистане уже зарегистрировано представительство ГБУ "Многофункциональный миграционный центр "Сахарово" — в нем граждане республики смогут получать патенты на работу в Москве.

"Мы ждем 16-18 марта делегацию из Москвы для официального открытия центра", — заявил первый замминистра.

Отметим, что, согласно официальным данным, за пределами страны трудятся порядка 1,6 миллиона узбекистанцев при общем населении в 34,5 миллиона человек.

Получается, что на заработках за рубежом находятся около 20% экономически активного населения республики.

Причем примерно 1,1 миллиона соотечественников приезжают на работу именно в РФ.

Теги:
Узбекистан, Россия, Ташкент, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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