Креативное образование: в Ташкенте откроется международная IT-школа

В Ташкенте будет открыт Центр креативных технологий "TUMO", соответствующий меморандум с этой организацией подписало Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана. Главная задача проекта —подготовка молодежи для работы в IT-сфере.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik, Анна Желиховская. В столице Узбекистана создается школа для IT-специалистов. Среди участников проекта помимо самого центра "TUMO" и Минтруда также Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Дирекция технологического парка программных продуктов и информационных технологий (IT-Park) и Моноцентр по оказанию услуг незанятому населению в Ташкенте "Ишга мархамат".

"TUMO" — это инновационная образовательная платформа для подготовки молодых людей к практической работе в области креативных технологий.

"Центр создается, прежде всего, для безработной молодежи, зарегистрированной в Центре по содействию занятости при нашем министерстве. Особенно для молодежи, входящей в так называемую "железную тетрадь". Для них обучение – бесплатно. Затраты будут компенсироваться Фондом содействия занятости при нашем ведомстве", — пояснил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.

Как сообщили в Минтруда, инициатива реализуется по поручению президента, данного в январе этого года. Центр "TUMO" будет открыт на базе Юнусабадского машиностроительного профессионального колледжа. Ежегодно международная школа сможет принимать более 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

Кроме этого, предполагается, что обучение смогут проходить ученики с 12-летнего возраста. В этом случае, планируется, что часть расходов на образование смогут взять партнёрские организации. Так, например, в ведомстве предложили привлечь к этому вопросу Агентство по делам молодежи, а также Министерство народного образования.

Центр, основанный в 2011 году в Армении, сегодня имеет филиалы в Париже, Бейруте, Москве, Тиране, Берлине. Обучение проходит по 14 направлениям с дальнейшим трудоустройством. Среди них: графический дизайн, 3D моделирование, программирование, робототехника, веб-разработка, кинопроизводство, анимационная графика и другие.

"Во время нашего визита в Ташкент мы встретились с представителями IT-парка и поняли, что Узбекистан фокусируется на развитии цифрового образования. Сегодня мы начинаем долгосрочное сотрудничество, которое повлияет на судьбы многих молодых людей. Мы очень надеемся, что полученное образование поможет выйти им на мировой рынок, а это в свою очередь окажет влияние на глобальную экономику. Мы очень рады нашему сотрудничеству с Узбекистаном", — отметил Сойер Хескок, директор по франшизам Центра креативных технологий "TUMO" в Ереване.

По словам представителя международной школы, обучение продолжается от полутора до двух лет. Один из принципов – организованное пространство для самообразования и развития профессиональных навыков. Вот почему после окончания учебы студенты свободно ориентируются на профессиональном рынке труда. Они понимают, как можно использовать полученные навыки и креативные технологии для реализации своего творческого потенциала.

"Для поступления в наш центр не нужно проходить специальное тестирование. Более того, мы не делим учеников на классы или группы. Мы работаем с экспертами из профильной отрасли", — объясняет Хескок.

Другими словами, при подборе преподавательского состава акцент делается не на теоретические знания, а на практические. Каждый из наставников – это профессионал, эксперт в какой-то определенной области.

Лектории в центре – нестандартные. Учебные пространства будут организованы по принципу open-space, здесь не будет привычных парт, поэтому можно будет свободно передвигаться. Кроме этого, как рассказали в ходе презентации центра, образовательный проект не предусматривает специальных сертификатов или дипломов. Это еще одна его особенность. Как говорят участники проекта, выпускникам школы не нужен документ, об уровне их образования расскажет портфолио авторских работ.

Кроме этого, в случае расширения проекта в регионах республики будут запущены так называемые TUMO BOX – мобильные версии центра креативных технологий. В настоящее время ведутся переговоры о двадцати таких передвижных "боксах".

В 2016 году этот образовательный проект возглавил рейтинг инновационных центров мира, составленного французским журналом We demain, обойдя таких гигантов как AltSchool в Силиконовой долине, Kindergarten в Токио и Steve Jobs School в Нидерландах.