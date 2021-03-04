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Иностранные граждане могут получить ID-карты

© Fotolia / NicoElNino
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210304/16123134/Inostrannye-grazhdane-mogut-poluchit-ID-karty.html

Вводятся понятия ID-карты иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории РУз, и удостоверения личности лица без гражданства, а также документов мобильности, дающих право въезда (выезда) и пребывания на территории страны.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли во втором чтении законопроект "О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан".

ID-карта вместо паспорта
© Sputnik
ID-карты вместо паспорта: что это и как их получить

Документ станет законом прямого действия — он объединит в себе действующие на сегодняшний день нормативных документов, а их — более 25.

В нем отражены основные права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также прописан порядок получения политического убежища в Узбекистане.

На что здесь стоит отдельно обратить внимание: в законопроекте вводится понятие ID-карты иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Узбекистана, и удостоверения личности лица без гражданства, а также документов мобильности, дающих право въезда (выезда) и пребывания на территории страны.

В документе учтены нормы Международного пакта "О гражданских и политических правах", принятого 16 декабря 1966 года и Венской конвенции "О дипломатических сношениях" от 14 апреля 1961-го.

Напомним, что, в соответствии с законом "О гражданстве", лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории республики до 1 января 1995-го, не принявшее гражданство иностранного государства и проживающее на основании вида на жительство, при его желании признается гражданином Узбекистана.

Теги:
Законодательная палата Олий Мажлиса, Олий Мажлис, Узбекистан, иностранные граждане, иностранцы, ID-карта



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