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Новостройки в сергелийском районе Ташкента

Мирзиёев поручил снизить стоимость жилья до 4 млн сумов за квадратный метр

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210304/16123592/Mirziev-poruchil-snizit-stoimost-zhilya-do-4-mln-sumov-za-kvadratnyy-metr.html

Также президент заявил, что каждый хоким района, города и области должен вникнуть в стоимость строительства в своем районе.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. При участии лидера Узбекистана в столице прошла видеоконференция, посвященная жилищному строительству и развитию ипотечного рынка в республике в текущем году, сообщает пресс-служба президента.

"Каждый хоким области должен лично заниматься жилищным вопросом и представлять общественности отчетность. Основная проблема — это справедливое формирование цен на жилье. Граждане не согласны с сегодняшними ценами на недвижимость", — сказал Мирзиёев.

В ходе мероприятия глава государства поручил принять необходимые меры для снижения цены за квадратный метр жилого помещения до 4 млн сумов.

Новостройки Ташкента в 2020-м
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Также президент заявил, что каждый хоким района, города и области должен вникнуть в стоимость строительства в своем районе. По его словам, ответственным лицам необходимо знать, какие стройматериалы можно приобрести подешевле, как удешевить цемент и металл.

Напомним: весной прошлого года Шавкат Мирзиёв подписал закон, вносящий изменения и дополнения в закон "О государственной пошлине". Из нормативно-правового акта исключена отдельная ставка государственной пошлины в размере пяти процентов от суммы договора за удостоверение соглашения купли-продажи для граждан Узбекистана, постоянно проживающих в республике и имеющих постоянную прописку в других регионах страны, приобретающих недвижимое имущество в новостройках Ташкента и Ташкентской области.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Стоимость, жилье



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