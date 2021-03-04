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Контейнерные дома — модное решение XXI века. Как Узбекистан оказался "в тренде"

© Fotolia / Kadmy
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210304/16124073/Konteynernye-doma--modnoe-reshenie-XXI-veka-Kak-Uzbekistan-okazalsya-v-trende.html

Ранее в контейнерах поселились главы двух регионов республики. Теперь же на новую крышу над головой могут рассчитывать малоимущие семьи из Бухары.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Бухаре малообеспеченным семьям раздадут необычное жилье — так называемые контейнерные дома.

Их изготовлено уже около 1 000 штук. Выдавать дома местным жителям, нуждающимся в соцпомощи, будут на основе льготного кредитования.

Пресс-служба хокимията Бухарской области
Контейнеры, которые будут установлены в Бухарской области и оснащены современным оборудованием

Установить по всему городу "жилые контейнеры" поручил глава республики Шавкат Мирзиёев в ходе своего недавнего визита в Бухарскую область.

"На основании данного поручения создана рабочая группа совместно с администрацией области, таможенным управлением и Бухарским ремонтно-механическим заводом. Все контейнеры отремонтированы и оснащены современным оборудованием", — отметили в областном хокимияте.

Делается это "с целью обеспечения рабочих мест и привлечения кадров в сферу услуг", добавили в администрации.

"Контейнерная лихорадка" в Узбекистане в последнее время набирает обороты. Так, недавно о своем решении переехать в контейнер объявил хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.

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Такое решение глава области принял после того, как президент раскритиковал высокопоставленных чиновников за низкий уровень жизни и отсутствие базовых благ в махалле "Бунёдкор".

Затем в контейнере поселился хоким Бухарской области Ботир Зарипов.

Хокимият Бухарской области
Контейнер хокима Бухарской области

Таким образом, чиновники намерены быть ближе к жителям, чтобы эффективнее решать их проблемы.

К слову, на Западе "контейнерные дома" давно уже стали привычным делом.

Считается, что их производство обходится не так дорого, а, значит, позволить себе такое жилье могут люди даже с самым скромным заработком.

Дизайнеры вовсе утверждают, что контейнеры — это модно, свежо и смело, и что за ними — будущее.

Теги:
малоимущие граждане, малообеспеченные семьи, семья, дом, жилье, Узбекистан, Бухарская область



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