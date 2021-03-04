Контейнерные дома — модное решение XXI века. Как Узбекистан оказался "в тренде"

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Бухаре малообеспеченным семьям раздадут необычное жилье — так называемые контейнерные дома.
Их изготовлено уже около 1 000 штук. Выдавать дома местным жителям, нуждающимся в соцпомощи, будут на основе льготного кредитования.
Установить по всему городу "жилые контейнеры" поручил глава республики Шавкат Мирзиёев в ходе своего недавнего визита в Бухарскую область.
"На основании данного поручения создана рабочая группа совместно с администрацией области, таможенным управлением и Бухарским ремонтно-механическим заводом. Все контейнеры отремонтированы и оснащены современным оборудованием", — отметили в областном хокимияте.
Делается это "с целью обеспечения рабочих мест и привлечения кадров в сферу услуг", добавили в администрации.
"Контейнерная лихорадка" в Узбекистане в последнее время набирает обороты. Так, недавно о своем решении переехать в контейнер объявил хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.
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Такое решение глава области принял после того, как президент раскритиковал высокопоставленных чиновников за низкий уровень жизни и отсутствие базовых благ в махалле "Бунёдкор".
Затем в контейнере поселился хоким Бухарской области Ботир Зарипов.
Таким образом, чиновники намерены быть ближе к жителям, чтобы эффективнее решать их проблемы.
К слову, на Западе "контейнерные дома" давно уже стали привычным делом.
Считается, что их производство обходится не так дорого, а, значит, позволить себе такое жилье могут люди даже с самым скромным заработком.
Дизайнеры вовсе утверждают, что контейнеры — это модно, свежо и смело, и что за ними — будущее.
trees populate this multi-generational container house by walllasia in bangkok https://t.co/giY1ePaMB3 pic.twitter.com/hnCIg8K6uj— Fiori (@Fiori_aus) March 4, 2021