Как повысить эффективность управления многоквартирными домами

Около трети ширкатов, испытывающих финансовые трудности, ликвидируют, а дома передадут новым управляющим компаниям. Подробнее читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане 1 176 из 4 430 ширкатов, обслуживающих многоквартирные дома (а их примерно 37 тысяч), имеют тяжелое финансовое состояние.

Их ликвидируют и создают новые управляющие компании.

За последние три года на ремонт многоквартирных домов коммерческие банки выделили 3 966 ширкатам 1,45 триллиона сумов со средним сроком погашения 3 года.

По состоянию на начало 2021 года, основная задолженность по кредитам составила 1,69 триллиона сумов.

Из них 73,4 миллиарда — проблемные кредиты, которые образовались из-за задолженности населения по обязательным платежам на общую сумму 192,7 миллиарда сумов.

В 2020-м в 4 522 домах был проведен ремонт кровли, подвалов, отремонтированы подъезды и фасады.

Кроме того, были благоустроены территории, прилегающие к многоквартирным домам, в частности, отремонтированы ирригационные сети и тротуары.

В 2 136 многоквартирных домах ремонт провели в рамках госпрограмм "Обод кишлок" и "Обод махалла" за счет кредитов на сумму 121,9 миллиарда сумов.

Это позволило улучшить жизненные условия около трех миллионов человек.

Как решается проблема теплоснабжения

Модернизация и реконструкция пяти центральных котельных (в Джизаке "РК-14", Янгиюле "РК-1" и "Турон", в Самарканде "К-1" и Фергане "РК-3") позволит улучшить теплоснабжение в 670 многоквартирных домах.

Еще 370 домов и 26 объектов социальной сферы обеспечены теплом в рамках инвестиционной программы по улучшению материально-технической базы предприятий теплоснабжения.

В прошлом году власти начали реализацию проекта по реконструкции и повышению энергетической эффективности централизованной системы теплоснабжения городов Андижана, Чирчика, Бухары и Самарканда, а также Сергелийского района столицы.

Проект осуществлялся при участии Всемирного банка, общая сумма его реализации составила 140 миллионов долларов.

Также проведены тендерные торги по установлению 264 индивидуальных пунктов теплоснабжения котельной "Бухоро энергомарказ" в Бухаре.

При участии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) запланировано осуществление проекта модернизации и реконструкции центральных котельных в Бухаре, Фергане, Кувасае, Нукусе и Ургенче с применением технологий когенерации, а также при участии Эксимбанка Кореи — проекта модернизации и реконструкции системы теплоснабжения в Ангрене и Ширине.

Как ожидается, эти проекты позволят улучшить теплоснабжение в 1 236 домах и 193 объектах социальной сферы.

Напомним, что 7 ноября 2019 года глава государства подписал закон "Об управлении многоквартирными домами".