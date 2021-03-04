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Цены на ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропортах будут снижены

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210304/16127373/Tseny-na-PTsR-testirovanie-na-COVID-19-v-aeroportakh-budut-snizheny.html

В аэропортах с пропускной способностью более 500 пассажиров в час появятся не менее двух лабораторий.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Спецкомиссия, ответственная за предотвращение распространения коронавируса в Узбекистане, поручила Антимонопольному комитету, компании Uzbekistan Airports и Минтрансу, другим ответственным ведомствам провести повторный конкурс среди лабораторий для экспресс-тестирования на коронавирус в аэропортах Узбекистана.

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Об этом сообщили в пресс-службе АМК после многочисленных жалоб на качество и дороговизну процедуры в аэропортах.

Согласно условиям конкурса, цена проведения одного экспресс-теста с учетом НДС не должна превышать 100 тысяч сумов, для студентов — 50 тысяч сумов. Стоимость ПЦР-теста — не более 200 тысяч сумов.

Конкурсные предложения, превышающие предельную стоимость, рассматриваться не будут.

В аэропортах с пропускной способностью более 500 пассажиров в час появятся не менее двух лабораторий.

Чуть менее месяца назад в АО "Узбекистон темир йуллари" в ответ на аналогичные жалобы пассажиров, пребывающих чартерными поездами в республику, посоветовали обращаться в правоохранительные и судебные органы в случае неудовлетворения качеством или ценой ПЦР-теста.

В АО отметили, что общества с ограниченной ответственностью являются хозяйствующими субъектами, самостоятельно определяющими стоимость оказываемых услуг, и в соответствии с действующим законодательством, вмешательство в их деятельность не допускается.

Теги:
Узбекистан, аэропорт, Антимонопольный комитет Узбекистана, коронавирус, тест



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