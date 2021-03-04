Цены на ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропортах будут снижены

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Спецкомиссия, ответственная за предотвращение распространения коронавируса в Узбекистане, поручила Антимонопольному комитету, компании Uzbekistan Airports и Минтрансу, другим ответственным ведомствам провести повторный конкурс среди лабораторий для экспресс-тестирования на коронавирус в аэропортах Узбекистана.
В Узбекистане студентам, вернувшимся из-за границы, снизят цену на ПЦР-тест >>
Об этом сообщили в пресс-службе АМК после многочисленных жалоб на качество и дороговизну процедуры в аэропортах.
Согласно условиям конкурса, цена проведения одного экспресс-теста с учетом НДС не должна превышать 100 тысяч сумов, для студентов — 50 тысяч сумов. Стоимость ПЦР-теста — не более 200 тысяч сумов.
Конкурсные предложения, превышающие предельную стоимость, рассматриваться не будут.
В аэропортах с пропускной способностью более 500 пассажиров в час появятся не менее двух лабораторий.
Чуть менее месяца назад в АО "Узбекистон темир йуллари" в ответ на аналогичные жалобы пассажиров, пребывающих чартерными поездами в республику, посоветовали обращаться в правоохранительные и судебные органы в случае неудовлетворения качеством или ценой ПЦР-теста.
В АО отметили, что общества с ограниченной ответственностью являются хозяйствующими субъектами, самостоятельно определяющими стоимость оказываемых услуг, и в соответствии с действующим законодательством, вмешательство в их деятельность не допускается.