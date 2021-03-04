Сколько младенцев и близнецов родилось в Узбекистане в феврале — статистика

С большим отрывом лидирует Самаркандская область. Столица расположилась всего лишь на седьмом месте.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В феврале текущего года в республике родилось 53 460 детей, из них 27 623 мальчика и 25 837 девочек, сообщают в Государственном комитете по статистике.

В разрезе регионов безусловным лидером оказалась Самаркандская область - 6 441 новорожденный. Второе место заняла Ферганская область - 5 786 младенцев. С небольшим отрывом на третьей позиции расположилась Кашкадарьинская область - 5 599 человек.

Далее идут регионы, в каждом из которых родилось более четырех тысяч деток: Андижанская (4 978), Сурхандарьинская (4 855), Ташкентская (4 604) области, город Ташкент (4 421), а также Наманганская область (4 361).

Свыше двух тысяч малышей появились на свет в Республике Каракалпакстан (2 449), Хорезмской (2 416), Бухарской (2 400) и Джизакской (2 361) областях.

Больше тысячи новорожденных впервые увидели этот мир в Сырдарьинской (1 430) и Навоийской (1 359) областях.

По данным Госкомстата, также в феврале в республике родилось 1 166 пар близнецов.