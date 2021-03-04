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Главы Министерств здравоохранения Узбекистана и РФ

Филиал российского университета им. Пирогова намерены открыть в Узбекистане

ИА "Дунё"
Общество
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Глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев в рамках визита в Москву вопросы совместной борьбы с коронавирусом, содействия в восстановлении Института вакцин и сывороток и другие перспективные направления сотрудничества

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Накануне завершился визит в Россию делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым, передает ИА Dunyo.

Пресс-служба Министерства здравоохранения
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Гости посетили Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи.

В ходе встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе борьбу с коронавирусом, использование вакцины "Спутник V" и открытие филиала университета имени Н.И.Пирогова в Узбекистане.

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В ходе визита договорились о совместном изучении и секвенировании штаммов коронавирусов, встречающихся в Узбекистане, а также оказании методологической и иной поддержки в восстановлении Института вакцин и сывороток в республике.

Одним из итогов визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в области трансплантологии между Республиканским научно-практическим центром нефрологии и трансплантации почки Узбекистана и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова. Документ предполагает совместную подготовку и повышение квалификации медицинских кадров, а также обмен информацией нормативно-правового и научного характера в области трансплантологии.

Теги:
вакцинация, коронавирус, сотрудничество, Минздрав РФ, Минздрав Узбекистана, Россия, Узбекистан



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