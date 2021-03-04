Глава Роспотребнадзора Анна Попова награждена нагрудным знаком "Мехр-саховат"

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Руководителя Роспотребнадзора Анну Попову наградили нагрудным знаком "Мехр-саховат" (Милосердие и щедрость), сообщает ИА "Дунё".

Нагрудный знак вручил Поповой глава Минздрава РУз Абдухаким Хаджибаев. Церемония состоялась во вторник в Москве.

Анна Попова сердечно поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за высокую награду.

Власти РУз с начала пандемии COVID-19 получили от Роспотребнадзора 140 тысяч тест-систем на выявление данной инфекции, что, как считают в Минздраве РУз, позволило своевременно выявить и предупредить ее распространение.

В республику также были направлены ведущие российские специалисты для оказания узбекским коллегам методической и практической помощи.

Кроме того, Роспотребнадзор в сотрудничестве с РОО "СПИД инфосвязь" и UNAIDS (Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИД) предоставили Узбекистану мобильный диагностический комплекс, предназначенный для оказания первичной медико-санитарной, акушерской, гинекологической, кардиологической и урологической помощи, а также услуг по обследованию и выявлению особо опасных инфекций (ВИЧ, COVID-19 и других).