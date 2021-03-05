Движение через перевал Камчик восстановлено

В ночь на 5 марта перевал был временно закрыт для автотранспорта из-за опасности схода лавин.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Движение через перевал Камчик полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Ранее перевал закрыли из-за сильного снегопада и опасности схода лавин. За ночь последствия непогоды были ликвидированы.

Через перевал Камчик проходит единственная автомобильная дорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей автодорога на перевале периодически закрывается.

Летом 2016 года компания "Узбекистон темир йуллари" построила электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.