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Перевал Камчик

Движение через перевал Камчик восстановлено

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210305/16132198/Dvizhenie-cherez-pereval-Kamchik-vosstanovleno.html

В ночь на 5 марта перевал был временно закрыт для автотранспорта из-за опасности схода лавин.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Движение через перевал Камчик полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Ранее перевал закрыли из-за сильного снегопада и опасности схода лавин. За ночь последствия непогоды были ликвидированы. 

Через перевал Камчик проходит единственная автомобильная дорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей автодорога на перевале периодически закрывается.

Летом 2016 года компания "Узбекистон темир йуллари" построила электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.

Теги:
МЧС Узбекистана, погода, Узбекистан, Ташкентская область, Камчик



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