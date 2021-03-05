Какие цветы уместно подарить женщинам разных возрастов — ликбез к 8 Марта

Молодым девушкам уместно презентовать букет в светлых и нежных оттенках, далее гамму цветов можно выбирать понасыщеннее в зависимости от возраста женщины.

ТАШКЕНТ, 5 марта — Sputnik. На носу — праздник 8 Марта. Он считается Днем весны, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине любого возраста.

Эксперты напомнили о так называемом языке цветов, о котором зачастую забывают или же вовсе не знают.

К примеру, даме пожилого возраста будет не очень уместно подарить фиолетовые цветы или же гвоздики. Это будет бестактно, поскольку такие цветы, как правило, используют в траурных церемониях.

Что же тогда дарить? Специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова отметила, что лучше всего подойдут герберы или альстрёмерии с оранжевыми или желтыми оттенками.

Молодым девушкам, тем временем, уместно презентовать букет в светлых и нежных оттенках, далее гамму цветов можно выбирать понасыщеннее в зависимости от возраста женщины.

"Для совсем молодой девушки 15-16 лет подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами", - считает Басманова.

Ее точку зрения разделила эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

"Цветы для женщин разных возрастов действительно будут отличаться. Считается, что более юной девушке, наверное, подойдет букет пастельных тонов, что-то нежное, может это будут кустовые розы или нарциссы. Дама в возрасте вправе рассчитывать на букеты, составленные в более ярких или темных насыщенных тонах. При этом гвоздики, например, расцениваются старшим поколением как траур. То есть такие цветы носят на кладбище, митинги, демонстрации. Это отпечаток исторической памяти", — пояснила Баранова.

Также стоит быть осторожнее с красными розами. Дело в том, что во многих культурах эти цветы будет нести определенный смысл, некий любовный подтекст.

И здесь не имеет значения, какого возраста женщина, убеждена Баранова.

Если есть желание собрать смешанный букет, то это все на индивидуальное усмотрение.

Также оба эксперты посоветовали не стесняться советоваться с флористом, который поможет подобрать цвета под определенный возраст женщины.