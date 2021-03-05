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Узбекистанца подозревают в незаконной продаже биткоина почти за $50 тысяч

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210305/16137531/Uzbekistantsa-podozrevayut-v-nezakonnoy-prodazhe-bitkoina-pochti-za-50-tysyach.html

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей" и "Занятие деятельностью без лицензии".

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в незаконной продаже одного биткоина за $49,67 тысячи, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.

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По данным ведомства, служащие госбезопасности (СГБ) и департамента при генпрокуратуре в ходе оперативного мероприятия пресекли противозаконную реализацию криптовалюты в Ташкенте.

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"Подозреваемый был пойман с поличным при проведении незаконной операции по продаже одного биткоина на сумму 49 670 долларов ", - рассказал представитель СГБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей" и "Занятие деятельностью без лицензии". В данный момент ведутся следственные действия, уточнили в госструктуре. Отмечается, что злоумышленник может лишиться свободы сроком на семь лет.

Биткоин
REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo
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Напомним: в Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. К тому же электронные системы криптобиржевых торгов в обязательном порядке должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана. Физическим лицам разрешена только продажа криптовалюты. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую и пока единственную в стране лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи внутри государства.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, незаконные операции, Продажа, криптовалюта, биткоин



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