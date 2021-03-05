Активные узбекистанки получили нагрудные знаки "Муътабар аёл"

Впервые нагрудные знаки "Муътабар аёл" были вручены в марте 2019-го. На сегодня их получили уже 577 жительниц республики.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Церемония вручения нагрудных знаков "Муътабар аёл" состоялась 4 марта в Академии государственного управления при президенте Узбекистана.

В мероприятии приняла участие председатель Сената Олий Мажлиса и Комиссии по обеспечению гендерного равенства Танзила Нарбаева.

Нагрудный знак "Муътабар аёл" присуждается активным и инициативным женщинам, внесшим достойный вклад в формирование и укрепление благополучия семей, охрану материнства и детства.

В этом году награды удостоены 279 женщин, а всего — 577. Впервые нагрудные знаки "Муътабар аёл" были вручены в марте 2019-го.

Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Церемония вручения нагрудного знака "Муътабар аёл"

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении отличившимся жительницам страны почетных званий, награждении орденами и медалями.