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Церемония вручения нагрудного знака Муътабар аёл

Активные узбекистанки получили нагрудные знаки "Муътабар аёл"

Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Общество
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Впервые нагрудные знаки "Муътабар аёл" были вручены в марте 2019-го. На сегодня их получили уже 577 жительниц республики.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Церемония вручения нагрудных знаков "Муътабар аёл" состоялась 4 марта в Академии государственного управления при президенте Узбекистана.

В мероприятии приняла участие председатель Сената Олий Мажлиса и Комиссии по обеспечению гендерного равенства Танзила Нарбаева.

Нагрудный знак "Муътабар аёл" присуждается активным и инициативным женщинам, внесшим достойный вклад в формирование и укрепление благополучия семей, охрану материнства и детства. 

В этом году награды удостоены 279 женщин, а всего — 577. Впервые нагрудные знаки "Муътабар аёл" были вручены в марте 2019-го.

Церемония вручения нагрудного знака Муътабар аёл
Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Церемония вручения нагрудного знака "Муътабар аёл"

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении отличившимся жительницам страны почетных званий, награждении орденами и медалями.

Теги:
женщины, праздник, Узбекистан, Международный женский день, Танзила Нарбаева, нагрудный знак "Муътабар аёл"



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