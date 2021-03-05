В Ташобласти введена в эксплуатацию малая ФЭС мощностью 40 кВт

Проект построен в рамках сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей. Станция будет производить около 100 тысяч кВтч электроэнергии в год.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области сдана в эксплуатацию малая солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 40 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Минэнерго Солнечные батареи на малой ФЭС под Ташкентом

Известно, что объект расположен на территории махалли "Нури Замин". Малая ФЭС возведена в рамках сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей. Она будет производить около 100 тысяч кВтч электроэнергии в год, уточнили в госструктуре.

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"Данный проект реализован за счет средств Корейского энергетического агентства (KEA)", - информируется в релизе.

Помимо этого, до конца текущего года будут введены в эксплуатацию две крупные солнечные фотоэлектрические станции мощностью по 100 МВт каждая, добавили в Министерстве.

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Напомним: власти Узбекистана намерены в течение десяти лет построить в республике солнечные электростанции общей мощностью пять тысяч МВт. Уже к концу 2021 года в стране планируется ввести в эксплуатацию две ФЭС по 100 МВт каждая.